Pau Gasol : "Mon intention est de jouer une autre saison, que ce soit en NBA ou en Europe"

EUROPE

Lors du lancement de la “Pau Gasol Virtual Academy by Santander” et de sa présentation aux médias du pays, Pau Gasol (2,13m, 39 ans) s'est livré sur ses ambitions pour la saison à venir. L'Espagnol a déclaré ne se fermer aucune porte et qu'il prendrait une décision en septembre ou en octobre prochain.

Triple médaillé olympique avec l'Espagne, Pau Gasol n'a pas joué depuis plus d'un an en raison d'une blessure au pied. La pandémie de coronavirus a ralenti son processus de rétablissement, mais ce n'était pas nécessairement une mauvaise chose selon lui.

"Je me sens bien. J'ai eu plus de temps pour récupérer. Quand je pourrai commencer à courir et à sauter, j'aurai beaucoup plus d'informations pour savoir avec certitude si le pied et l'os sont consolidés pour que je puisse à nouveau jouer au basket professionnel."

Si son état de santé le lui permet, Pau Gasol a pour objectif de participer aux Jeux Olympiques 2021, qui seraient sans doute les derniers de sa carrière. Pour cela, il a bel et bien conscience qu'il va devoir jouer en club.

”Je ne peux pas passer autant de temps sans jouer un match officiel et arriver aux Jeux à un bon niveau. Ce serait quelque chose d’utopique et d’irréel, surtout avec l’âge que j’ai, dans peu de temps j’aurai mes 40 ans et aux Jeux j’en aurais 41. Il faut avoir des sensations au niveau du rythme et du jeu. J'en aurais besoin pour récupérer. Cela fait un an et trois mois que je n’ai pas ces sensations.”

Pour cela, l'aîné des frères Gasol a ses préférences. L'une en NBA, l'autre en Europe avec des significations toute particulière : il a remporté deux titres de NBA avec les Lakers avec lesquels il a joué de 2008 à 2014 et il avait débuté sa carrière à Barcelone de 1998 à 2001.