Pourquoi Dijon et Strasbourg joueront la BCL en 2020/21

Après l'assemblée générale de la Ligue Nationale de Basket ce mercredi 27 mai, la LNB a confirmé que quatre clubs français prendraient part à la Ligue des Champions (dite "Basketball Champions League", soit la BCL) en 2020/21. Deux clubs vont rapidement avoir une invitation sur la table ; il s'agit de la JDA Dijon et de la SIG Strasbourg.

Si le choix de Dijon a sonné comme une évidence du fait de ses résultats sportifs sur la saison écoulée, celui de Strasbourg a fait l'objet de nombreuses critiques. Interrogé par BeBasket ce jeudi matin, le directeur général de la BCL Patrick Comninos l'explique :

"Cette saison 2019/20 est très, très particulière. Les ligues à travers l'Europe ont pris des décisions très différentes concernant leur classement final. En Lituanie par exemple, ils se sont arrêtés en même temps que d'autres ligues mais ont déclaré un champion, un vice-champion, un troisième, un quatrième etc. en prenant en compte le classement au moment de l'arrêt de la saison. D'autres ligues vont reprendre (la BBL, Liga Endesa et Winner League, NDLR).

La ligue française a déclaré une saison blanche. Cela veut dire qu'il n'y a pas de champion ni de classement. La LNB (avec cette décision) juge injuste le fait de prendre une photo de la saison 2019/20 au moment de son arrêt. Je ne dis que c'est correct ou incorrect, je dis juste que c'est la décision que la LNB a prise.

Cela crée pour nous et les ligues - mais à la fin c'est à nous de trancher - une situation très, très particulière pour choisir les clubs qui vont participer à la BCL la saison prochaine. Comme on ne peut pas faire recours à la classification de cette saison 2019/20 (en Jeep ELITE), il faut aller voir les résultats sur les années précédentes. C'est méritocratique. Nous avons un ranking très objectif sur chaque club qui a participé à la BCL - 112 sur les quatre saisons. Quand on voit le ranking sur les quatres saisons de la BCL, on voit que le seul club français à avoir participé à la BCL à chaque fois est Strasbourg. Ils ont démontré ces quatre dernières saisons leur capacité à produire des résultats sur le terrain. Ca a une valeur, particulièrement pour cette saison.

C'est une situation unique, ce n'est pas quelque chose que l'on espère avoir chaque saison. On tient compte de cette particularité, ce ranking représente la totalité des résultats dans le championnat et dans notre compétition, ça donne de la valeur à tout ce qui a été fait par la SIG Strasbourg."