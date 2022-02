Retour en Macédoine du Nord pour Vojdan Stojanovski

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Lilian Bordron

11 mois après avir été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou lors d'un entraînement avec le BCM Gravelines-Dunkerque, Vojdan Stojanovski (1,95 m, 34 ans) revient à la maison. MVP des finales du championnat macédonien 2011 lors du sacre avec le KK EuroNickel 2005, l'arrière signe un contrat avec le MZT Skopje.

Au sein de son nouveau club, Vojdan Stojanovski va retrouver une tête qu'il lui ressemble et qu'il connaît bien, il s'agit de son frère jumeau Damjan Stojanovski avec qui il joue également en sélection nationale.



Le retour de Vojdan permet un renfort supplémentaire pour un MZT Skopje qui est déjà au plus haut du classement macédonien et en deuxième division de la Ligue adriatique.