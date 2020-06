Royaume-Uni : La British Basketball League annule à son tour la saison 2019/20

EUROPE

Crédit photo : BBL

Au Royaume-Uni, l'espoir était toujours de la partie au cours de ces dernières semaines quant à une possible reprise de la British Basketball League. Finalement, la Ligue ainsi que les clubs ont pris la décision, de manière unanime, de mettre définitivement fin à la saison 2019/20.

We can confirm that the remainder of the 2019/20 season is cancelled. We thank all of you for your understanding and patience during this time. Read our full statement here: https://t.co/x0BcomCABB — British Basketball League (@BBLofficial) June 1, 2020

Malgré une volonté non dissimulée d'identifier les différentes options d'un retour sur les parquets "de manière sûre et significative", la British Basketball League a travaillé en collaboration avec la FIBA et le gouvernement afin de prendre la meilleure décision possible. Après plusieurs semaines d'attente, le verdict est tombé et qui dit annulation de la saison, dit pas de champion. Et pour cause, plusieurs équipes étaient encore mathématiquement capables de l'emporter.

Sir Rodney Walker, le président de BBL, s'est exprimé suite à cette décision :

"De toute évidence, ce n'est pas la façon dont quiconque voulait voir la fin de la saison et nous avons travaillé dur pour trouver une solution alternative. La saison 2019/20 a été l'une des plus excitantes et compétitives que nous ayons vues et se prépare à une finition très excitante, et nous avons hâte de continuer sur cette lancée à l'approche de la nouvelle saison 2020/21. Nous avons examiné toutes les options, y compris jouer à huis clos ou recommencer la saison en été, afin que nous puissions atteindre les vainqueurs de Ligue et de Playoff, mais avec l'incertitude persistante, nous avons juste manqué de temps et d'options. Les clubs étaient unis, c'était le bon moment pour clore la saison en cours."

L'objectif mis en avant est désormais de se tourner vers la saison 2020/21, sur des bases identiques identiques à celle du dernier exercice. Les formats de compétition de coupe et de trophée restent tels qu'ils étaient en 2019/20. Seul le championnat va revenir à un format où les équipes s'affrontent trois fois au cours de la saison.

Pour l'heure et en attendant les informations du gouvernment, il est impossible pour la BBL d'annoncer une date de reprise malgré la volonté de redémarrer à l'automne. Impossible également de dire dans quelles conditions les matchs se dérouleront, comme le déplorent la Ligue dans son communiqué :