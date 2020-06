Steven Gray prolonge pour une troisième saison avec le club grec de Peristeri

EUROPE

Crédit photo : Basketball CL

Après avoir évoluer dans le championnat de France durant plusieurs saison, Steven Gray (1,95m, 31 ans) s'est installé en Grèce, où il joue depuis la saison 2016/17. L'ancien joueur de Roanne, du BCM Gravelines-Dunkerque et de la JDA Dijon rempile pour une saison supplémentaire avec le GS Peristeri.

Ο Γκρέι υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με το Περιστέρι winmasters και ετοιμάζεται να γράψει νέες επιτυχημένες σελίδες στην ιστορία του Συλλόγου. #TogetherWeFly https://t.co/oag2B5D9Bk — Peristeri B.C. (@peristeribc) June 17, 2020

Licencié pour faute grave par le BCM Gravelines-Dunkerque après seulement 6 rencontres lors de la saison 206/17, Steven Gray avait tout d'abord rejoint le GS Lavrio où il a évolué entre 2016 et 2018. Depuis, il a rejoint le club qui, cette année-là, venait d'être promu en première division grecque. La saison passée, l'arrière américain tournait à 12,8 points à 48,6% de réussite aux tirs dont 43% à 3-points, 2,9 rebonds et 2,9 passes décisives de moyenne en 20 rencontres disputées. Parallèlement au championnat, il a également eu l'opportunité de prendre part à 16 matchs de Basketball Champions League, lors desquels il compilait 11,9 points, 2,4 rebonds et 2,4 passes décisives en 27 minutes de jeu.

Arrivé à Peristeri en 2018, Steven Gray avait déjà prolongé pour une saison supplémentaire en 2019. Comme l'annonce le club, il entame "avec bonheur" sa troisième année :