Trois nouveaux clubs privilégient la Ligue des Champions (BCL) pour la saison prochaine

EUROPE

Crédit photo : Basketball Champions League

La Ligue des Champions plus connue sous son nom anglais, la Basketball Champions League (BCL), a débuté son processus d'admission des clubs pour la saison 2020/21, en parallèle de l'organisation du tournoi Final Eight qui va achever la saison 2019/20 du 30 septembre au 4 octobre. Un certain nombre de nouveaux clubs européens ont déjà confirmé leur volonté de s'aligner pour participer à cette compétition. C'est d'ores et déjà le cas pour trois équipes majeures qui ont vu leur candidature acceptée : Darüşşafaka, Bilbao et Rytas Vilnius.

Le club turc de Darüşşafaka fera ses premiers pas en BCL la saison prochaine. L'équipe stambouliote reste une saison solide au sein de la Basketbol Süper Ligi, et compte des titres nationaux et européens (vainqueurs de 2 championnats turcs et de l'EuroCup 2018). En Espagne, Bilbao va également rejoindre la Basketball Champions League. Le club reste sur une saison aboutie, étant parvenu à atteindre les quarts de finale de la Copa del Rey et de se qualifier pour les playoffs de la Liga Endesa. Troisième et dernier "petit nouveau" dans la compétition, le club lituanien de Rytas Vilnius, qui possède un nombre impressionnant de records et de trophées, parmi lesquels 5 championnats lituaniens.

Ces trois équipes quitteront pour la première fois les compétitions organisées par l'EuroLeague Commercial Assets (ECA, société qui gère l'EuroLeague et l'EuroCup), et plus particulièrement l'EuroCup. Patrick Comninos, le PDG de la Basketball Champions League, s'est d'ailleurs exprimé quant à ces nouvelles admissions et aux choix que font les clubs désireux de participer à la BCL :

"Nous sommes ravis d'accueillir ces meilleurs clubs, jouant dans certaines des ligues les plus fortes d'Europe, dans la famille de la Basketball Champions League, et je suis convaincu qu'ils apporteront quelque chose de spécial à la compétition de l'année prochaine. Leur présence souligne la croissance et le développement réussis de la compétition, et nous sommes heureux de voir plus de clubs convaincus par la nature véritablement paneuropéenne de la Basketball Champions League et son objectif de fournir une grande compétition internationale pour les clubs, basée sur les résultats sportifs et le mérite. Nous sommes également ravis de voir que de plus en plus de clubs ayant l'ambition de remporter un trophée européen de haut niveau choisissent la Basketball Champions League pour poursuivre leurs rêves"

Les ambitions de la BCL sont grandes, comme le prouve leur volonté d'attirer le géant turc Galatasaray malgré sa volonté de poursuivre l'aventure sous pavillon ECA, comme le révèle Sportando. D'autres équipes ont été invitées pour y participer telles que le Partizan Belgrade, le Cedevita Olimpija Ljubljana ou le Buducnost Podgorica, selon Emiliano Carchia. Reste à savoir combien et quelles équipes vont vouloir emprunter le chemin identique à celui emprunté par Darüşşafaka, Bilbao et Rytas Vilnius. Affaire à suivre donc.