Youssoupha Fall et Jonathan Rousselle ont brillé en Liga ACB

Crédit photo : Baskonia

Le 29 décembre, Youssoupha Fall disputait 5 toutes petites minutes contre Valence en EuroLeague. Quatre jours plus tard, le pivot franco-sénégalais explose les compteurs contre Andorre. Est-ce le faible temps de jeu qui lui a été accordé 96 heures plus tôt qui a surmotivé le géant, à l'image de son cri de rage juste après un contre ? On ne sait pas mais peut-être bien en tout cas. Face à Jeremy Sanglin (20 points), l'ancien pivot du Mans et de Strasbourg a été inarrêtable avec 17 points à 7/7 aux tirs, 14 rebonds, 4 contres et 5 fautes provoquées pour... 38 d'évaluation en 29 minutes ! Soit presque que l'évaluation finale de toute l'équipe d'Andorre (45). Pour le pivot, il s'agit de son meilleur match en Liga ACB depuis son arrivée. Vitoria enchaîne une 5e victoire d'affilée et pointe à la 4e place du championnat.

Dans le derby de la peur opposant Bilbao (17e) à San Sebastien (18e, lanterne rouge), les partenaires de Jonathan Rousselle se sont imposés in-extremis, 81-80. Le meneur tricolore a été le meilleur joueur de la partie grâce à ses 17 points dont 12/17 sur la ligne des lancers francs, 3 rebonds, 10 passes et 9 fautes provoquées pour 27 d'évaluation en 31 minutes. Le Nordiste établit ainsi son nouveau record au nombre de passes décisives. Avec ce succès, Bilbao est certes toujours à la même place mais se détache de son adversaire du soir en comptant 2 victoires d'avance.

Enfin, dans un autre thriller du bas de tableau, Saragosse (15e) a battu après prolongation le Real Betis Seville (16e) sur le score de 96-95. MVP du mois de décembre en Liga ACB, l'ex-monégasque Dylan Ennis a été un grand artisan de ce succès (24 points à 9/13 aux tirs et 7 passes en 36 minutes). Il a notamment inscrit les lancers francs victorieux suivi d'une défense décisive face à l'arrière français Yakouba Ouattara. Même si cette défense est entâchée d'une faute, qui aurait dû permettre à l'international français d'aller sur la ligne. En attendant, Yakouba Ouattara termine en double-double grâce à ses 12 points à 6/8 aux tirs et 11 rebonds en 34 minutes de jeu.