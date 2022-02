+13 et égalité : les bons résultats à l'extérieur pour Bourges et l'ASVEL

FÉMININES

Crédit photo : FIBA

Lors des matches aller du 1/8e de finale de l'EuroCup, le Tango Bourges Basket l'ASVEL Féminin jouaient à l'extérieur ce mercredi. Les deux équipes ont réalisé un résultat plutôt favorables. Pour Bourges, il s'agit même d'un score très favorable puisque les Berruyères sont reparties du Pirée avec 13 points d'avance (60-73, statistiques). Les joueuses d'Olivier Lafargue ont pris le dessus lors du deuxième quart-temps (6-19). Dominatrices au rebond (45 prises à 35), elles ont ensuite fait la course en tête avec une Laëtitia Guapo en grande forme (20 points à 8/10 aux tirs, 3 rebonds et 3 passes décisives en 25 minutes).

De son côté, l'ASVEL est parvenue à accrocher le "match nul" à Lublin, en Pologne. Les Rhodaniennes ont été menées 35 minutes sur 40 et ont même compté 13 points de retard (46-33 à 13 minutes de la fin). Mais elles ont signé un 16-0 dans la foulée (46-49) pour finir à 66 partout (statistiques). Aleksandra Crvendakic (12 points à 5/13 et 8 rebonds en 35 minutes) et Alexia Chartereau (17 points à 6/13 et 8 rebonds en 28 minutes) ont été productifs.