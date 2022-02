-31, les Flammes Carolo coulent contre Mersin en EuroCup

FÉMININES

Crédit photo : FIBA

L'aventure 2021-2022 en EuroCup s'approche de la fin pour les Flammes Carolo. Dans la première manche de la double confrontation du 1/16e de finale de la compétition contre le Cukurova Basket à Mersin en Turquie, l'équipe ardennaise, limitée en nombre, s'est inclinée de 31 points (64-95). Les joueuses de Romuald Yernaux vont de nouveau affronter Yvonne Turner (ancienne joueuse des Flammes) & co ce jeudi pour le match retour, toujours à Mersin, ce tour d'EuroCup ayant été reporté à cause de cas de COVID-19. L'objectif n'est plus à la qualification mais bien au travail pour préparer la suite de la saison LFB.

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques du match aller