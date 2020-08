[Vidéo] Dominique Malonga (14 ans) dunke pendant le Lab France Basketball

Durant le "Lab France Basketball" qui a eu lieu de lundi à jeudi à l'INSEP, les meilleurs potentiels de chaque génération ont été retenues. Parmi ceux-ci, Dominique Malonga (1,95 m), jeune joueuse née en novembre 2005 et donc âgée de 14 ans seulement. L'ancienne licenciée de la CTC Mont-Valérien (Haut-de-Seine), entrée au Pôle France en 2019 avec un an d'avance, s'est illustrée avec un dunk relayé sur les réseaux sociaux par la FIBA. De quoi créer le buzz.



Dominique Malonga casually throwing it down... at 14



@ffbasketball pic.twitter.com/BNlXht78M8