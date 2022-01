[Vidéo] La domination d'Iliana Rupert contre Londres

Iliana Rupert (1,93 m, 20 ans) passe un gros cap cette saison. L'intérieure de Bourges en a encore fait l'illustration mercredi soir au Prado face à Londres. En 20 minutes, la Sarthoise a marqué 20 points à 9/13 aux tirs et pris 9 rebonds pour finir à 23 d'évaluation. Elle a encore montré toute l'étendue de panoplie offensive, dont on peut voir les meilleurs moments dans la vidéo ci-dessous :

20 PTS | 9-13 FG | 9 REB@Iliana_rups was big again for @BourgesBasket as they defeated London at home to advance to the Round of 16! pic.twitter.com/PfXWf2H7Hb