[Vidéo] La domination d'Iliana Rupert en finale de l'EuroCup

FÉMININES

Crédit photo : Olivier Martin

Auteure d'une grosse saison 2021-2022, Iliana Rupert était attendue au tournant sur les grands rendez-vous, afin de confirmer ses excellentes prestations. Et en finale de l'EuroCup, elle n'est pas passée à côté. Au contraire, la jeune intérieure de 21 ans a dominé les débats face à Venise, cumulant 25 points à 12/16 aux tirs et 8 rebonds au nez et à la barbe d'Astou Ndour. Avant de vivre son premier été en WNBA avec Las Vegas, et potentiellement une première saison européenne à l'étranger, la Sarthoise veut maintenant réaliser le triplé EuroCup - Coupe - Championnat.

Retour sur sa finale d'EuroCup en vidéo :