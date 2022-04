[Vidéo] Les 19 points d'Alix Duchet en demi-finales de l'EuroCup

Mardi soir, Alix Duchet a été le fer de lance du Tango Bourges Basket. La meneuse a pris ses responsabilités en fin de rencontre pour ramener les siennes à hauteur de Galatasaray. Au final, elle a cumulé 19 points à 7/13 aux tirs et 4 rebonds et surtout Bourges l'a emporté 69-67, se qualifiant ainsi en finale face à Venise.

Hero of the night? @Alix9duch scored a #EuroCupWomen career-high 19 points in the Semi-Finals. @BourgesBasket | @FRABasketball pic.twitter.com/RA9xRDwC53