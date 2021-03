[Vidéo] Retour sur la grosse performance de Lisa Berkani pour envoyer Villeneuve d'Ascq en quart de finale de l'EuroCup

Mardi soir, Villeneuve d'Ascq s'est qualifié en quart de finale de l'EuroCup en battant le Sparta&k M.R. Vidnoje 69 à 62. Dans ce huitième de finale, Lisa Berkani a brillé, restant dans la lignée de sa belle performance face contre l'ASVEL Féminin. Elle a cumulé 23 points à 9/13 aux tirs, 6 rebonds et 5 passes décisives pour 28 d'évaluation en 32 minutes.

A (re)lire : ITW LISA BERKANI : "L'OBJECTIF SERA DE QUALIFIER LE CLUB EN COUPE D'EUROPE POUR LA SAISON PROCHAINE""

Avant le quart de finale contre Valence ce jeudi à 19h, retour sur son huitième de finale dans la vidéo ci-dessous :

@berkani_lisa24 (23 PTS, 6 REB & 5 AST) was all business in the Round of 16 !@ESBVALM | #EuroCupWomen pic.twitter.com/8CC2aHx6nw