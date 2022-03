A 70 ans, Michel Gomez vit une nouvelle montée avec Dieppe, en NF2

Ancien entraîneur phare du basketball français, Michez Gomez reste toujours un homme de terrain, à l'âge de 70 ans. Coach de Dieppe depuis 2018, il a avait d'abord fait monter son équipe en Nationale 3 Féminine (NF3). Après deux années de stagnation du fait des arrêts anticipés de la saison à cause de la COVID-19, le Dieppe Basket a repris sa marche en avant. Dans la poule G de NF3, les Normandes ont marché sur la concurrence. S'il reste 4 matches à jouer, les Dieppoises, invaincue (18/18), ont déjà assuré la montée.

Et maintenant, objectif NF1

Boris Desjardins, le président de Dieppe Basket a de grosses ambitions pour la suite, avec déjà une autre montée en vue. Il ne l'a pas caché à Actu.fr :

"Je n’ai pas été chercher Michel Gomez pour monter en Nationale 3 et s’en contenter. Je sais qu’il y avait une marche importante entre le niveau régional et la Nationale 3, qu’il y en aura une entre la N3 et la N2, mais cela ne m’empêche pas de penser à la Nationale 1. Pour moi, et sans vouloir fanfaronner, la Nationale 2 n’est qu’une étape et je veux voir plus haut Il y a un travail considérable de fond si l’on veut viser la montée en N1 sous deux ans. Il faut faire comprendre à nos partenaires actuels et futurs que nous portons l’image de la ville, du département et de la région partout où nous jouons. C’est un vrai vecteur de communication et ma fierté est aussi que ce soit avec du sport féminin".