Adversaire des Bleues dimanche, la Russie enchaîne face à la Croatie

Battue par la France en ouverture, la Croatie a longtemps espéré signer une première victoire pour sa première participation depuis 2015. Sauf que les protégés de Stipe Bralic ont baissé d'intensité après 35 minutes et s'inclinent 62 à 73. Malgré les points de la nouvelle arrière d'Angers, Iva Slonjsak (17 points à 6/13 aux tirs, 2 rebonds et 1 passe mais 6 ballons perdus pour 9 d'évaluation en 32 minutes), la Croatie a encaissé un 23 à 5 à cheval entre le 3e et le 4e quart-temps (44-43, 26' ; 49-65, 31'). Une série rédhibitoire qui condamne presque la sélection croate.

Adversaire des Bleues dimanche (20h45) en clôture des phases de groupe et vainqueur de la République tchèque, la Russie compte désormais deux victoires en autant de rencontres.

