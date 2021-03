Aïda Sow : "Pourquoi la NM1 peut-elle jouer mais pas la NF1 ? Pour moi c’est une injustice"

Incompréhension, c’est le mot. Aïda Sow, joueuse en Nationale 1 féminine à Colomiers n’en revient toujours pas : pourquoi continuer à jouer le championnat de NM1 mais arrêter celui de NF1 ? Pour Or-jeu, média sur le basket féminin, elle revient sur cette situation :

« Honnêtement, depuis le mois octobre j’essaie de trouver une explication rationnelle et à chaque fois, j’arrive au même stade : rien n’explique les différences de choix effectués par la Fédération entre la NF1 et la NM1. Je ne dirais pas que c’est de la discrimination car c’est un mot fort de sens. Cependant, comment décrit-on une situation où deux groupes d’individus subissent des traitements différents alors qu’ils appartiennent à la même catégorie sportive ? Pour moi c’est une injustice… »

Les championnats à l’arrêt, c’est beaucoup de sentiments qui se mélangent. L'intérieure clermontoise ne décolère pas.

« Colère ? Frustration ? Déception ? Plusieurs sentiments fusent mais le premier est bien celui de l’injustice. On en revient encore et toujours sur le même sujet. Pourquoi la NM1 peut-elle jouer mais pas la NF1 ? On ne saura jamais le pourquoi du comment. On a juste à continuer de s’entraîner, sur la piste bien sûr, car l’accès aux salles est interdit… »