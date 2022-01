Alexandrine Obouh-Fégué de retour en Europe, à Tenerife

FÉMININES

Alors qu'elle résidait aux Etats-Unis depuis 2016, où elle a évolué en JuCo en Floride puis en NCAA à Virginia Tech et enfin à l'Université de Californie à San Diego, Alexandrine Obouh-Fégué (1,93 m, 24 ans) a décidé de retourner en Europe en pleine saison universitaire. Elle rallie l'Espagne et Tenerife. L'intérieure française était passée par le Pôle France puis le centre de formation de Bourges avant d'effectuer une saison à Calais en LFB et donc de partir outre-Atlantique.

A 24 ans, elle va découvrir le plus haut niveau professionnel dans le club espagnol. Le Clarinos Tenerife est par ailleurs très mal engagé en championnat. L'équipe est dernière du championnat, avec 3 petites victoires pour 11 défaites. Tenerife n'est pas resté les bras croisés : en plus d'Obouh-Fégué, le club a recruté trois nouvelles joueuses durant la trêve : Emmanuelle Mayombo, Haley Gorecki et Theresa Plaisance. La Française va donc intégrer un collectif en plein chantier.

