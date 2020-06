Aurélie Bonnan, troisième meilleure rebondeuse de l'EuroCup

FÉMININES

Crédit photo : Guillaume Poumarède

Tout comme l'Euroleague, l'Eurocup révèle à son tour les meilleures joueuses de son histoire. Parmi elles, la française Aurélie Bonnan (1,85m, 36 ans) y figure pour sa capacité à capter un maximum de rebonds.

Seuls sept joueuses sont parvenues à franchir le cap des 500 rebonds de l'histoire de la compétition. Et Aurélie Bonnan fait partie de ce graal du basket féminin français et européen. En 92 rencontres d'Eurocup disputées, l'intérieur tricolore n'a évolué que pour des clubs français. Que ce soit avec Tarbes, l'USO Mondeville, Lattes-Montpellier, Nantes Rezé et Basket Landes, elle a toujours eu un rendement positif et performant, mettant en avant sa capacité à prendre l'avantage sur ses adversaires. Au total, elle est parvenue à attraper pas moins de 682 rebonds, compilant en moyenne 7,4 rebonds par match, auxquels viennent s'ajouter 8,2 points, 2,4 passes décisives et 1,3 interception.

En Équipe de France, elle a malheureusement fait face à une concurrence sans nom à son poste. Malgré cela, elle a participé à l'EuroBasket 2011 et a été récompensée par une médaille de bronze. Depuis, Aurélie Bonnan a pris sa retraite de joueuse professionnelle, devenant adjointe puis coach principale du NRB.

Les 5 meilleures rebondeuses de l'histoire de l'Eurocup :