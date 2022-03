Basket Landes l'emporte de justesse face à Bourges, -13 pour l'ASVEL Féminin

Battu de peu (68-72) la semaine dernière par Bourges en LFB, Basket Landes a pris sa revanche sur les Tango lors du match aller du quart de finale de l'EuroCup. Déterminées et engagées (43 rebonds à 32), les joueuses de Julie Barennes ont pris le dessus dans le dernier quart-temps après avoir fait la course derrière au retour des vestiaires. Grâce à cette excellente dernière période (19 à 11), elles l'ont donc emporté 65-63 (statistiques) à domicile. Elles auront 2 points d'avance à conserver la semaine prochaine au Prado.

« Une nouvelle fois, cela ne se joue pas à grand-chose et cette fois-ci, ça tombe de notre côté, a commenté pour Sud-Ouest Julie Barennes. On a été capable de refournir les efforts défensifs, comme le premier match, et on a eu un peu plus de contrôle. On voit que ce sont deux équipes du même niveau, avec des rencontres très serrées. Tant qu’on arrivera à défendre comme on le fait, on aura notre mot à dire. C’est bien de les laisser à 63 points. C’est vrai aussi qu’on jouait à domicile et on a de la chance avec ce public incroyable qui nous pousse, ça nous a vraiment aidés. »