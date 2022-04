Bourges démarre le Final Four de l'EuroCup ce mardi contre Galatasaray

FÉMININES

Habitué des rendez-vous européen de basketball, la ville de Bourges s'apprête à vivre un bel événement ces trois prochains jours. En effet, son club phare, le Tango Bourges Basket, reçoit le Final Four de l'EuroCup. Ce mardi, les Berruyères entrent dans la compétition contre le Galatasaray Istanbul.

Bourges bien lancé

Non qualifié en quarts de finale de l'EuroLeague après avoir notamment perdu contre Basket Landes, le club turc a été reversé en EuroCup. En quarts de finale, les Stambouliotes ont battu à deux reprises les Hongroises du KSC Szekszard (+28 à l'aller, +7 au retour). Portées par l'hyper talentueuse Kelsey Plum (championne olympique de 3x3 avec Team USA, 34 puis 28 points en quarts de finale), la championne d'Europe serbe Tina Krajisnik ou encore Kaela Davis, les vainqueures des éditions 2009 et 2018 ne manquent pas de talent. Portée par sa belle dynamique en championnat (16 victoires de suite, une première place assurée), l'équipe d'Olivier Lafargue espère toutefois se faire respecter à domicile. Iliana Rupert aura l'occasion de confirmer son excellent forme du moment dans un événement de grosse envergure, elle qui envisage de tenter l'aventure au plus haut-niveau européen après la découverte de la WNBA cet été.

Mersin en grand favori

L'autre demi-finale, prévue pour 17h, opposera Venise à Mersin. Si les Italiennes ont de sérieux arguments - après avoir sorti le tenant du titre Valence en quarts de finale -, avec les championnes d'Europe serbe et espagnole Yvonne Anderson et Astou Ndour, Mersin est le grand favori de cette compétition. Les Turques ont largement dominé les Flammes Carolo et l'ASVEL Féminin aux tours précédents. C'est à se demander si l'équipe guidée par ses fortes joueuses américaines (Dewanna Bonner, Jasmine Thomas, Yvonne Turner, Shavonte Zellous, Temi Fagbenle, Tiffany Hayes, Kristine Anigwe, Quanitra Hollingsworth), pour certaines All-Stars WNBA, ne serait pas en mesure d'atteindre... le Final Four de l'EuroLeague. Récemment, elles ont battu le Fenerbahçe Istanbul, qualifié pour le Final Four de l'EuroLeague, en finale de la Coupe de Turquie.

Le Bourges Basket parviendra-t-il à décrocher un sixième titre européen et son premier depuis l'EuroCup 2016 ? Premier élément de réponse ce mardi à 20h. Rencontre à suivre sur la page YouTube de la FIBA.