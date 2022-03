Bourges domine nettement Basket Landes, l'ASVEL Féminin à la trappe

FÉMININES

Crédit photo : Olivier Martin

Bourges sera le représentant français lors du Final Four de l'EuroCup. Battu de 2 points la semaine dernière chez Basket Landes pour le match aller du quart de finale de l'EuroCup, l'équipe d'Olivier Lafargue a vite fait la différence sur le match retour. Au bout de 10 minutes de jeu, les Tango menaient 25 à 8. En s'appuyant toujours sur des postes 5 très efficaces (13 points en 13 minutes pour Isabelle Yacoubou, 12 points, 11 rebonds et 3 contres pour 21 d'évaluation en 27 minutes pour Iliana Rupert), elles ont fait la course en tête pour s'imposer de 19 points (74-55).

De son côté, l'ASVEL Féminin n'a pas eu le temps d'espérer à Mersin en Turquie. A -13 à l'entame de la rencontre, les joueurs de Pierre Vincent sont descendues à -30 à l'issue du premier quart-temps (30-13). La suite a été plus correcte mais le mal était fait. La saison européenne du club rhodanien s'arrête là.

Mersin et Bourges retrouveront Galatasaray au Final Four, ainsi que le vainqueur de la demi-finale entre Valence et Venise. A l'aller, les Espagnoles l'ont emporté 61 à 57 en Italie.