Bourges et Basket Landes se retrouveront en finale de Coupe de France

FÉMININES

Crédit photo : FIBA

En championnat et Coupe d'Europe, Bourges et Basket Landes ont l'habitude de s'affronter depuis deux saisons. Ce sera de nouveau le cas en finale de Coupe de France, le 23 avril prochain. Les championnes de France en titre se sont imposées dans les grandes largeurs (44-72, statistiques) à la Cimenterie de Landerneau. La partie a été plus compliquée pour Bourges à Villeneuve d'Ascq, qui était mené d'un point à la fin du troisième quart-temps (57-56), avant de faire la différence (12-29) et s'imposer 85-69 (statistiques). Iliana Rupert a été énorme (19 points, 10 rebonds, 6 passes décisives pour 36 d’évaluation).