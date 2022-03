Bourges et l'ASVEL intraitables à domicile et qualifiés pour les quarts de finale de l'EuroCup !

FÉMININES

Ni les Berruyères, ni les Lyonnaises n'ont sourcillé pour passer les huitièmes de finale de l'EuroCup. Accompagnées de Basket Landes qui a été éliminé de l'EuroLeague, les deux formations françaises disputeront les quarts de finale de la compétition.

Sans forcer pour les Tangos

Victorieuses 73 à 60 en Grèce la semaine dernière, les Tangos se sont une nouvelle fois baladées contre l'Olympiakos. Avec une Élodie Godin omniprésente (6 points à 3/6 aux tirs, 9 rebonds et 5 passes pour 34 d'évaluation en 24 minutes), au point où on se demanderait presque si elle est éternelle, et une Laëtita Guapo top scoreuse (20 points à 4/8 aux tirs, 7 rebonds et 1 passe pour 19 d'évaluation en 20 minutes), les protégées d'Olivier Lafargue ont littéralement récité leur basket. En tête à la mi-temps (37-27, 20'), les Françaises ont enfoncé le clou au retour des vestiaires (59 - 32, 30') pour s'imposer 76 à 59.

Un troisième quart-temps fatal pour les Polonaises

Accrochée en Pologne (66 partout), l'ASVEL n'a, cette fois, laissé aucun espoir aux Polonaises de Lublin. Malgré une entame difficile (18-19, 10'), les Lionnes ont haussé le curseur défensivement avec seulement trois points encaissés dans le 3e quart-temps. De l'autre côté du terrain, la doublette Aleksandra Crvendakic - Marines Johannès (15 points chacune) a alimenté la marque alors que Julie Allemand a caviardisé ses coéquipières (8 passes) pour s'imposer 78 à 54.

