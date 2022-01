Bourges n'a pas eu de difficulté pour se défaire de Londres

FÉMININES

Crédit photo : Olivier Martin

Battu d'un point lors du match aller du 1/32e de finale de l'EuroCup, le Tango Bourges Basket s'est largement imposé (96-65) sur la manche retour et se qualifie donc pour le tour suivant. Face à une équipe de Londres privée de l'ancienne Berruyère Jo Leedham (COVID-19), les joueuses d'Olivier Lafargue ont vite pris le large (26-15 à la fin du premier quart-temps), menant l'intégralité de la rencontre ou presque (38 minutes).

Au sein du collectif berruyer (30 passes décisives, pour 36 paniers et 14 lancers francs marqués), Iliana Rupert (20 points à 9/13 aux tirs et 9 rebonds pour 23 d'évaluation en 20 minutes) et Keisha Hampton (22 points à 6/13) se sont particulièrement exprimées. Au tour prochain, Bourges affrontera les Tchèques de Brno.

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de la rencontre