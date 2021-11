Ça passe facilement pour Bourges, Villeneuve d'Ascq, les Flammes Carolo et Tarbes

FÉMININES

Crédit photo : FIBA

Après les victoires de l'ASVEL et de La Roche Vendée mercredi soir, les quatre autres clubs français engagés en EuroCup féminine, Bourges, Villeneuve d'Ascq, Tarbes et les Flammes Carolo se sont imposés lors de cette cinquième journée.

En course pour la qualification, les Flammes Carolo l'ont emporté 80 à 60 sur le parquet de la Virtus Bologne. Pour les coéquipières d'Evelyn Akhator (20 points à 7/7 aux tirs et 14 rebonds pour 36 d'évaluation) et Lisa Berkani (21 points), la qualification en playoffs se jouera mercredi prochain sur le parquet de Gernika.

Déjà qualifiés, Villeneuve d'Ascq, vainqueur 71-45 à Brno, Bourges, facile à Fribourg (59-82), et Tarbes, tranquille à Haukar (41-79), ont vécu une belle soirée.