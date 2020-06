Caroline Aubert et Amel Bouderra parmi les meilleures passeuses de l'EuroCup

FÉMININES

Crédit photo : EuroCup Women

Après les meilleures rebondeuses, l'EuroCup féminine a sorti les 10 meilleures passeuses de son histoire parmi lesquelles se trouvent deux françaises : Camille Aubert et Amel Bouderra. En plus de cette distinction, les deux joueuses possèdent une moyenne haute en terme de passes décisives.

Caroline Aubert (1,61m, 40 ans) se trouve sur le podium de ce classement, à la troisième place précisément. Avec un total de 331 caviars distribués en 57 rencontres et outre ce positionnement, la française impressionne par sa moyenne de 5,8 passes décisives par rencontre. Elle compile ainsi 8,3 points, 3,4 rebonds, 5,8 passes décisives et 1,7 interception de moyenne. Sa vision du jeu et sa capacité à servir ses coéquipières est ainsi récompensée et mise en avant. Et ses capacités ont été présentes tout au long de sa carrière et de ses apparitions dans la compétition, que ce soit avec l'USO Mondeville ou Nantes-Rezé. Elle a contribué dans différents aspects du jeu, ce qui lui a même permis d'être sélectionner avec la France lors du Championnat d'Europe féminin 2005.

À la septième position de ce classement figure Amel Bouderra (1,63 m, 31 ans). Avec 277 passes décisives délivrées en 41 matchs, elle figure parmi les meilleures au niveau de la moyenne, compilant pas moins de 6,8 caviars par rencontre. Encore en activité et toujours avec les Flammes Carolo de Charleville-Mézières, l'internationale tricolore peut encore grimper au classement, surtout si elle continue sur ce rythme. Ces deux prédécesseures n'ont qu'1 et 6 passes de plus qu'elle.

Les 5 meilleures passeuses de l'histoire de l'Eurocup :

5. Elena Berseneva : 283 passes décisives

4. Nuria Martinez : 309 passes décisives

3. Camille Aubert : 331 passes décisives

2. Isil Alben : 408 passes décisives

1. Nilay Kartaltepe : 686 passes décisives