Champion de France Espoirs, l'ASVEL Féminin reste en NF1

FÉMININES

Crédit photo : Olivier Martin

Chaque année, le vainqueur du Final Four des équipes Espoirs de Nationale 2 Féminine (NF2) affrontent le champion de France Espoirs en titre qui évolue en NF1. Après avoir gagné à la maison sur un panier à 3-points de Noémie Costa, Lattes-Montpellier est allé défier l'ASVEL Féminin à Bourges pour la finale. Longtemps, les joueuses de Damien Leroux ont fait la course en tête. Mais finalement, Stacy Chovino (25 points) & co ont fini par passer devant en toute fin de rencontre pour l'emporter 54 à 51. Elles évolueront donc toujours en NF1 en 2022-2023 au contraire des mini-Gazelles.