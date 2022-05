Championne d'Italie, Sandrine Gruda s'offre son 29e trophée en carrière !

FÉMININES

Crédit photo : Luca Taddeo

"Un nouveau trophée pour Sandrine Gruda", vous avez sûrement la sensation de lire cet article tous les trois mois. Ce n'est pas qu'une impresison. Cette saison, la légende martiniquaise du basket français a signé un triplé majestueux avec Schio : la Supercoupe, la Coupe et le championnat d'Italie. Le club vénétien a remporté sa 11e couronne nationale en écartant la Virtus Bologne en finale (3-1). Avec 22 points à 9/12, 9 rebonds et 2 passes décisives pour 34 d'évaluation, l'intérieure tricolore a été royale lors du Match 4. Elle partage ce titre avec une compatriote : Aby Gaye, arrivée mi-février à Schio et qui n'a pu disputer que trois petites rencontres avec son nouvel employeur.

Déjà sacrée championne d'Italie en 2019, Sandrine Gruda est à la tête d'un palmarès de plus en plus démentiel. Sans compter ses huit médailles en équipe de France (hormis l'or européen de 2009) ni ses dinstinctions individuelles, l'ancienne joueuse d'Ekaterinbourg se rapproche inexorablement de la barre des 30 trophées en carrière. La voici désormais à 29, répartis comme suit.

France : 2 trophées (Coupe et championnat en 2007)

Russie : 15 trophées (8 championnats et 7 Coupe)

EuroLeague : 2 trophées (double championne d'Europe)

WNBA : 1 trophée (championne)

Turquie : 2 trophées (une Coupe du Président et une Coupe)

Italie : 6 trophées (deux championnats, deux Supercoupe et deux Coupe)

Équipe de France : 1 trophée (championne d'Europe)



Sandrine Gruda et Aby Gaye titrées ensemble

(photo : Luca Taddeo)