Contre la Belgique, la Bosnie-Herzégovine remporte une première victoire en compétition internationale depuis 1997

FÉMININES

Crédit photo : Lilian Bordron

Elles l'ont célébrée comme si elles avaient gagné un titre. Victorieuse pour la première fois d'un match international depuis 1997, la Bosnie-Herzégovine a glané un quatrième succès de son histoire à l'EuroBasket, contre Belgique (70-55). "Je suis très contente de cette victoire après 22 ans (24 ans, en réalité) sans succès en compétition internationale pour la Bosnie-Herzégovine", résume Matea Tavic.

LIRE AUSSI. Qui sont les adversaires des Bleues à l'EuroBasket ?

Portée par Nikolina Babic (23 points à 9/10 aux tirs, 2 rebonds et 2 passes pour 30 d'évaluation en 34 minutes) et Jonquel Jones (13 points mais à 4/11 aux tirs, 17 rebonds er 3 passes pour 18 d'évaluation en 38 minutes), la Bosnie-Herzégovine a surpris la Belgique de Julie Allemand (11 d'évaluation). "On a montré du caractère et on a prouvé qu’on pouvait battre toutes les équipes, notamment la Belgique qui est l’un des favoris de ce groupe, savoure l'entraîneur bosnien Goran Lojo. On mérite cette victoire."

"Je pensais mon équipe plus mature", lâche le sélectionneur belge

À égalité à cinq minutes de la fin (53-53, 35') et sous les encouragements d'une dixaine de supporters bosniens, la troupe de Goran Lojo a fait plier la Belgique dans le dernier quart-temps, remporté 19 à 8.

"Ce n’était pas le début que nous espérions, peste Philip Mestdagh, le futur coach de Saint-Amand. Le début de match n’est pas bon. Je pensais mon équipe plus mature. On a eu des tirs ouverts et on a mal défendu mais on s’est battu pour revenir. Dans le troisième quart-temps, ce n’était pas assez fluide car on tire à seulement 10% à 3-points. Je suis très déçu de notre match..."

Cliquez-ici pour consulter les statistiques de la rencontre

À Strasbourg,

Les supporters bosniaques ont ambiancé le Rhénus (photo : Lilian Bordron)