Dans "Les Mots Bleus", Alexia Chartereau et Iliana Rupert se confient sur leur relation

FÉMININES

Crédit photo : Guillaume Poumarede

C'est devenu un rendez-vous hebdomadaire, la série de la FFBB "Les Mots Bleus" rentre un peu plus dans l'intimité des joueurs et joueuses de l'équipe de France. Dans le troisième épisode, ce sont Alexia Chartereau et Iliana Rupert qui sont mises à l'honneur. Elles se confient sur leur relation entamée il y a plusieurs années maintenant.

Les deux jeunes joueuses françaises - bien qu'âgées de trois ans de différence - se connaissent depuis maintenant 10 ans. Après avoir effectué leur parcours ensemble dès la catégorie U15 à Coulaines, les deux amies se sont suivis au Pôle France pour une saison, avant d'intégrer les Tango Bourges Basket et l'équipe de France A.

Dans un témoignage à coeur ouvert, les deux amies se confient sur l'importance de cette relation dans leur épanouissement dans le monde professionel.

