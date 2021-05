Du public présent à Strasbourg pour l'EuroBasket 2021

L'équipe de France féminine jouera les matches de leur phase de poules de l'EuroBasket 2021 à Strasbourg dans la salle du Rhénus. La compétition se déroulera du 17 au 27 juin prochain. Les nouvelles mesures gouvernementales liées à la lutte contre le coronavirus permettent d'accueillir le public dans la salle.

3 600 personnes pourront assister aux matches sur les 5 600 que la salle peut accueillir. Pour assister à la rencontre, les spectateurs devront présenter un test négatif à la COVID-19 de moins de 48h, une attestation de vaccination (statut vaccinal complet) ou un certificat de rétablissement de la COVID-19.

Le président de la FFBB, Jean-Pierre Siutat s'est exprimé concernant cette bonne nouvelle pour l'équipe de France :

It's good news for the bulk of fans wanting to watch the action at in Strasbourg , after it was confirmed a limited number of spectators would be allowed entry!#EuroBasketWomenhttps://t.co/9ksZldb94P