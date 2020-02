EuroCup : Basket Landes et Charleville-Mézieres s'affronteront en quart

Le tirage au sort des quarts de finale de l'EuroCup féminine vient de se dérouler. Les deux clubs français encore qualifiés, Charleville-Mézières et Basket Landes, se retrouveront à ce stade. Le match aller aura lieu le 12 mars dans les Ardennes. Le match retour aura lieu à Mont-de-Marsan le 19 mars. L'équipe marquant le plus de points sur ces deux rencontres sera qualifiée en demi-finale.

Cette saison en LFB, Basket Landes l'a emporté sur les Flammes Carolo lors de l'Open LFB (71-58). Les Ardennaises avaient obtenu leur revanche lors du match retour, en janvier (76-58).

Les affiches des quarts de finale :

The #EuroCupWomen Quarter-Finals field is set !



Who you got ? pic.twitter.com/8YxRK5ZzIX