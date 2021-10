EuroCup : Ça passe pour Charleville-Mézières et Tarbes

FÉMININES

Crédit photo : FIBA

Leur victoire à l'extérieur au match aller ne laissait que peu de doutes et elles ont été confirmées à domicile ce mercredi et jeudi. En battant facilement les Belges de la House of Talents Spurs (88-39) et les Slovaques de Piešťany (78-54), Tarbes et les Flammes Carolo ne Charleville-Mézières se sont qualifiés pour le tour principal de l'EuroCup.

Tarbes se retrouve dans le groupe L en compagnie de Villeneuve d'Ascq alors que le Flammes Carolo affronteront notamment La Roche Vendée (une habitude pour les deux clubs) dans le groupe H.