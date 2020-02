EuroCup : Direction les quarts de finale pour Basket Landes et les Flammes Carolo

FÉMININES

Crédit photo : FIBA

Après leur victoire de 3 points la semaine passée à Ankara chez l'Orman Genclik, Basket Landes a fait plus que confirmer à la maison ce mercredi soir pour se qualifier en quart de finale de l'EuroCup féminine. Les joueuses de Julie Barennes se sont imposées 102 à 64 contre les Turques.

De leur côté, les Flammes Carolo ont eu plus de mal à l'emporter en Pologne, à Polkowice (82-84). Elles ont toutefois toujours mené et leur avantage de 10 points du match aller (83-73) leur a permis d'être sereines pour la qualification. Après avoir été éliminées en quart de finale de l'EuroCup l'an passé par Lattes-Montpellier, Evelyn Akhator (23 points à 10/15 aux tirs, 9 rebonds et 3 passes décisives pour 31 d'évaluation) tenteront de passer un tour supplémentaire cette saison.

Cependant, avec les difficultés à connaître le classement final en EuroLeague ne leur permettront pas de connaître leur adversaire pour ce tour tout de suite.