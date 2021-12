EuroCup : L'ASVEL Féminin l'emporte de 47 points chez Hatayspor, cinq autres matches au programme ce mercredi

FÉMININES

Crédit photo : FIBA

Après six matches de poule disputés, autant de clubs français se sont qualifiés pour les playoffs de l'EuroCup féminine. Et avec brio. Bourges a fini le premier tour invaincu, Villeneuve d'Ascq et l'ASVEL n'ont enregistré qu'une défaite au même titre que La Roche Vendée BC. Tarbes a terminé deuxième de son groupe (derrière l'ESBVA, mais avec le même bilan) alors que les Flammes Carolo de Charleville-Mézières ont clôturé cette première phase derrière le RVBC, avec un bilan équilibré (trois victoires pour autant de défaites).

Place désormais aux 1/32e de finale de finale, qui ont démarré ce mercredi avec la large victoire de l'ASVEL Féminin sur le parquet d'Hatayspor (63-110, statistiques). Avant de jouer le match retour, l'équipe de Pierre Vincent a déjà un pied et quatre orteils en 1/16e de finale.



Le programme complet est le suivant :

Hatayspor (TUR) – ASVEL Féminin / 16h30 – FIBA TV

Nika Syktyvkar (RUS) – Roche Vendée / 17h00 – FIBA TV

Lublin (POL) – Tarbes / 19h00 – FIBA TV

Charleville-Mézières – Estudiantes Madrid (ESP) / 20h00 – FIBA TV

Londres (GBR) – Bourges / 20h00 – FIBA TV

Tenerife (ESP) – Villeneuve d’Ascq / 20h30 – FIBA TV

Le bilan français devrait être plus que positif au vu de la forme des équipes. Charleville-Mézières aura sûrement du fil à retordre face à l'Estudiantes Madrid. Leur bon début de saison en championnat (7 victoires pour 2 défaites, co-leader de LFB avec le Tango Bourges) leur permettra d'arriver avec un capital confiance non-négligeable ce soir.

A l'image de l'ASVEL, Bourges devrait largement s'imposer face aux anglaises du London Lions. Ces dernières ont perdu quatre de leurs cinq derniers matches en EuroCup. A noter que seul le FCB reçoit sur les matches aller. Toutes les autres équipes se déplacent et recevront le match retour, le 22 décembre prochain. Tous les matchs seront diffusés sur la page YouTube de la FIBA.