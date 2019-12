EuroCup : Roche Vendée prend une option chez le Besiktas

FÉMININES

Crédit photo : Théo Quintard

Deuxième de son groupe d'EuroCup, La Roche Vendée doit jouer le 32e de finale ou le barage, c'est selon. Elles l'ont débuté mercredi. En déplacement chez le Besiktas Istanbul, elles se sont imposées de 4 points (79-83). Mal parties (28-20 après un quart-temps), elles ont ensuite pris le dessus et mené la plupart du temps (jusqu'à compter 11 points d'avance) mais n'ont jamais réussi à faire le break. Si les locales ont égalisé à 79 partout dans le money time, Jasmine Bailey (17 points à 7/10 aux tirs, 9 rebonds, 2 passes décisives et 3 interceptions pour 28 d'évaluation) & co ont redonné un petit avantage aux Vendéennes avant le match retour, le jeudi 9 janvier à La Roche-sur-Yon.