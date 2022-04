EuroCup : Venise sort le grand favori, Mersin

FÉMININES

Crédit photo : FIBA

Grand favori de l'EuroCup après avoir largement battu les Flammes Carolo puis l'ASVEL Féminin aux tours précédents, Mersin s'est fait sortir en demi-finales de l'EuroCup féminine ce mardi à Bourges. Les Turques sont tombées contre Venise (85-80), les finalistes 2021 qui avaient éliminé le tenant du titre, Valence, au tour précédent.

Menées de 16 points en début de deuxième quart-temps (10-26 à la 13e minute), les Italiennes sont remontées. Le reste de la partie a été très serrée et c'est Astou Ndour (18 points à 5/15 aux tirs et 7 rebonds pour 15 d'évaluation en 35 minutes), servie par l'internationale serbe Yvonne Anderson (25 points à 9/15 et 9 passes décisives pour 25 d'évaluation en 38 minutes), qui a mis le 3-points clutch à 26 secondes de la fin (80-77). La réponse dans la foulée de la All-Star WNBA Dewanna Bonner n'est pas tombée dedans et Venise a pris deux possessions d'avance sur la ligne des lancers francs (81-77).

Venise jouera ainsi la finale de l'EuroCup ce jeudi au Prado contre le vainqueur de l'autre demi-finale, qui oppose Bourges au Galatasaray Istanbul.

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de la rencontre