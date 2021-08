EuroCup féminine : L'ASVEL, La Roche Vendée et Villeneuve d'Ascq fixés sur leur groupe

FÉMININES

Crédit photo : FIBA

Au même titre que celui pour l'EuroLeague, le tirage au sort de l'EuroCup féminine 2021-2022 a été effectué ce jeudi 19 août par la FIBA. Les rencontres aller du tour de qualifications auront lieu le 23 septembre, une semaine avant les matchs retour prévus le 30 septembre. Les trois formations françaises d'ores et déjà qualifiées pour la compétition ainsi que les trois équipes potentiellement qualifiées (ou reversée pour Bourges, en course pour la qualification en EuroLeague) débuteront la phase de groupe le 14 octobre. Parmi les formations assurées de disputer la compétition, La Roche Vendée hérite du groupe H, Lyon-Villeurbanne du groupe J, et Villeneuve-d'Ascq fera partie du groupe L.

Groupe G : Elfic Fribourg (Suisse); Tenerife (Espagne); deuxième du tournoi de qualification 2 à l'Euroleague (Bourges/Schio/Valence); vainqueur du tour préliminaire Hueschtert-Sassari

Groupe H : Gernika (Espagne); La Roche Vendée (France); Virtus Bologne (Italie); vainqueur du tour préliminaire Flammes Carolo-Piestanske Cajky

Groupe I : troisième du tournoi de qualification 2 à l'EuroLeague (Bourges/Schio/Valence); Namur (Belgique); Kangoeroes Malines (Belgique); vainqueur du tour préliminaire Ensino-Campobasso

Groupe J : ASVEL féminin (France); Ruzomberok (Allemagne); Estudiantes Madrid (Espagne); vainqueur du tour préliminaire Liège-Ulriken Eagles

Groupe L: Villeneuve-d'Ascq (France), Brno (République tchèque), vainqueur du tour préliminaire Uniao Sportiva-Haukar, vainqueur du tour préliminaire Tarbes-Courtrai

Le tirage au sort des 12 groupes de l'Eurocup féminine 2021-2022 (Source : FIBA)