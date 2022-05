Feytiat se rapproche de l'accession en LF2

FÉMININES

Crédit photo : Feytiat Basket 87

Les playoffs de NF1 débutaient ce week-end. Feytiat était opposé au Havre et les filles de Cyril Sicsic sont sont imposées (61-52). Une victoire importante puisque le club haut-viennois réalise une saison historique après sa qualification en playoffs. En tête de ces playoffs à 4, Feytiat a encore trois matchs à jouer et n'est plus qu'à une victoire de l'accession. Du côté de la marque, Caroline Misset-Villeger a inscrit 22 points.

Dans l'autre rencontre, Monaco B.A récent vainqueur du Trophée Coupe de France Féminine se rendait du côté de Sceaux. Les monégasques se sont imposées (57-67).