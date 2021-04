Jour de demi-finale européenne pour les Flammes Carolo, opposées à Valence

FÉMININES

Crédit photo : FIBA

A la suite des deux bulles sanitaires (une en phase de poule et une pour les huitièmes et quarts de finale), les Flammes Carolo entament le Final Four de l'EuroCup féminine ce vendredi soir à Szekszard, en Hongrie.

+26 en moyenne pour Valence en EuroCup cette saison

L'équipe de Romuald Yernaux aura fort à faire face à Valence et son armada composée entre autre de l'ailière australienne Bec Allen et des meneuses Cristina Ouvina et Queralt Casas (ancienne des Flammes). Jusqu'ici, l'équipe de Ruben Burgos n'a pas perdu en EuroCup, avec 5 succès en autant de matches avec un écart de 25,8 points de moyenne. En quart de finale, les Espagnoles se sont imposées 81-67 contre Villeneuve d'Ascq.



Bec Allen et Cristina Ouvina après la victoire contre Villeneuve d'Ascq et la qualification au Final Four (photo : FIBA)



"Je crois que ce match, on peut le gagner", a martelé l'entraîneur Romuald Yernaux devant ses joueuses lors de la séance vidéo de veille de match, dont on peut voir un extrait dans les vidéos insides partagées ci-dessous. "C'est une équipe très expérimentée, a rappelé la jeune arrière Tima Pouye, qui vient de fêter ses 22 ans. Il va falloir qu'on fasse attention au repli défensif car une équipe qui court beaucoup, qui pique des ballons et relance. On a identifié des individualités qu'il va falloir perturber", ajoute la native de Tulle qui s'attend à un gros défi ce vendredi face à la redoutable ligne arrière adverse.

Entre-deux à 20h, heure française. Un match à voir sur la page YouTube de la FIBA. En attendant, regardez le "journal du Final Four" ci-dessous :