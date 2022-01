Julie Allemand et son "burn-out du basket" : "Le plus dur, c'est de l'accepter"

Julie Allemand (1,74 m, 25 ans) a vécu une riche année 2021, marquée par de nombreuses compétitions et bien sûr les contraintes sanitaires. Ce jeudi, la meneuse a livré son ressenti sur celle-ci dans une série de publications sur Instagram. Elle y revient et explique son ressenti sur cette année 2021 qui a été si "spéciale" pour elle. En effet, l'internationale belge a avoué avoir connu un "burn-out basket". Elle n'a pas su accepter la défaite d'un point de la Belgique face au Japon en quarts-de-finale des Jeux olympiques à Tokyo (86-85). Elle raconte :

En club, l'année a pourtant été bonne. Son long message commence sur une douce chaleur du sud de la France. Julie Allemand revient sur son expérience à Lattes-Montpellier, avec un titre un coupe de France et une place de vice-championne de LFB. Elle se souvient surtout de la douce vie qu'elle y menait avec "un environnement magnifique, des réveils avec le lever du soleil sur la mer".

L'originaire de Liège est ensuite retourné du côté de Lyon, pour rejouer pour l'ASVEL Féminin, club qu'elle avait fréquenté entre 2017 et 2020. Mais ce retour n'a pas été aussi facile que prévu pour Julie Allemand.



"On a l’impression que tout va bien, jusqu’à ce que le mental vienne te perturber. Jusqu’à ce que la première défaite avec Lyon soit un flashback de tes pleurs après le match contre le Japon. Jusqu’à ce que tu ne trouves plus ta place sur le terrain, que tu as l’impression de ne servir à rien, que tu n’es plus toi même, que tu te poses trop de questions, que tu en perds ton propre basket, que tu n’as plus confiance en toi mais surtout, que tu as perdu toute cette énergie, cette envie d’être et de se battre sur le terrain. Tu sens que tu atteints un point que tu n’avais jamais connu auparavant, et crois moi, ça fait peur. Tu pleures pour un rien, tu ne veux plus aller t’entraîner, jouer un match, tu voudrais arrêter. Oui, c’est ça qui s’est passé.. j’étais vidée d’avoir donné pendant tant d’années sans jamais avoir pris le temps d’arrêter et de penser à moi. Jamais je n’aurais cru penser dire ça un jour mais c’était bien un burn-out du basket, et je pense que le plus dur là dedans, c’est de l’accepter, d’accepter que ça ne va pas, et que tout va prendre du temps."