Julie Barennes co-meilleur entraîneur de l'année en EuroCup

Alors que la saison 2019/20 d'EuroCup est actuellement en suspens, les distinctions individuelles sont distribuées. Pour la place de meilleur coach de l'année, Julie Barennes, en poste à Basket Landes, a été élue mais elle n'est pas seule. Sur la plus haute marche du podium figure également Ruben Burgos, coach de l'équipe de Valence.

Avant l'arrêt de la compétition, le bilan sur la scène européenne est incontestablement positif pour Julie Barennes. Malgré un groupe H loin d'être évident à aborder, face à des équipes ayant participées aux éliminatoires de l'EuroLeague féminine comme Aluinvent DVTK Miskolc, c'est sur un sans faute (6 victoires et aucune défaite) que Basket Landes a achevé la saison régulière. Après cela, la technicienne de 34 ans a emmené son groupe jusqu'en quart de finale, écartant les Espagnoles de Cadi La Seu de 17 points (au cumul des deux matchs) et les Turques d'Orman Genclik de 41 points (là encore au cumul). C'est sur une égalité parfaite (74-74) lors du match aller du quart de finale face aux Flammes Carolo que la saison d'EuroCup a été mise en pause.

