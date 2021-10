L'ASVEL cartonne à Liège, Tarbes domine Villeneuve d'Ascq, les Flammes Carolo surpris

FÉMININES

Crédit photo : FIBA

Après sa large victoire chez Basket Landes en LFB (45-85), l'ASVEL Féminin s'est facilement imposé à Liège pour la troisième journée de l'EuroCup. Sur les terres natales de Julie Allemand, les joueuses de Pierre Vincent se sont imposées 103 à 41. A la mi-temps, Juste Jocyte (7 points et 5 rebonds) & co menaient déjà 53 à 17.

La partie a été plus serrée au Quai de l'Adour lors de la victoire de Tarbes contre Villeneuve d'Ascq (78-69) après double-prolongation. Les visiteuses ont fini par céder lors de l'ultime période. Yohana Ewodo (21 points à 8/13 aux tirs et 4 rebonds en 44 minutes), Clémentine Samson (24 points à 10/18, 7 rebonds et 3 passes décisives) et Ana Tadic (14 points et 13 rebonds) ont été essentielles, qui plus est devant les yeux des sélectionneurs de l'équipe de France, Jean-Aimé Toupane et Cathy Melain.

Enfin, les Flammes Carolo se sont inclinés à domicile contre Gernika (58-69). Devant à la pause (39-36), elles ont ensuite galéré offensivement (7 points marqués lors du dernier quart-temps) et un 10-0 encaissé dans le dernier quart-temps a permis aux Basques de faire l'écart, puis de l'emporter.

La Roche Vendée a pour sa part gagné mardi soir et Bourges joue ce jeudi soir sur le parquet des Italiennes de Sassari.