L'ASVEL qualifiée pour les 8e de l'EuroCup... sans jouer le match retour

Crédit photo : FIBA

L'ASVEL Féminin jouera les huitièmes de finale de l'EuroCup féminine. La FIBA Europe a annoncé le forfait de Nika Syktyvkar, alors que le match a été reporté à deux reprises en raison de nombreux cas de Covid-19 au sein de l'effectif russe. Ce forfait offre une victoire 20 à 0 pour les Lyonnaises qui avaient déjà gagné à l'aller sur le score de 76 à 63.

En huitièmes de finale, les joueuses de Pierre Vincent affronteront les Polonaises du club de Lublin, elles qui font fait les Guerrières de Villeneuve d'Ascq au tour précédent.

Les Lionnes sont qualifiées pour le Round of 8 de l’@EuroCupWomen. Elles affronteront l’équipe polonaise de @AZSUMCSLublin le mercredi 23 février en Pologne et le mercredi 2 mars à Mado Bonnet.



https://t.co/K8Jb18KMAL#ASVElles #EuroCupWomen pic.twitter.com/EeCdmVYB8Y — LDLC ASVEL Féminin (@ASVEL_Feminin) February 8, 2022

En raison de la Covid-19, la FIBA Europe a sorti un nouveau calendrier pour les phases finales. L'ASVEL ira en Pologne le mercredi 23 février et recevra Lublin à Mado Bonnet le 2 mars. Pour le moment, les quarts de finale devraient se jouer soit le 10/17 mars soit le 15/18 mars, les clubs ayant le choix pour les dates. Enfin, un Final Four sera organisé du 5 au 7 avril pour terminer la saison, alors que des demi-finales et finales avec matches aller-retour étaient programmées à l'origine.