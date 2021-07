L'Australienne Liz Cambage renonce aux Jeux Olympiques

La géante pivot australienne Liz Cambage (2,03 m, 29 ans) a décidé de déclarer forfait pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Dans une déclaration publiée sur son compte Twitter, elle évoque des problèmes de santé mentale, en raison de l'isolement provoqué par les contraintes sanitaires. Elle fait part aussi de ses crises de panique.

“Tous ceux qui me connaissent savent que l’un de mes plus grands rêves est de remporter une médaille d’or olympique avec les Opals. Chaque athlète qui participe aux Jeux Olympiques devrait être à son apogée mentale et physique, et pour le moment, je suis loin de l’endroit où je veux et dois être. Ce n’est un secret pour personne que dans le passé, j’ai eu des problèmes de santé mentale et récemment, j’étais vraiment terrifiée à l’idée de me diriger vers des Jeux olympiques dans une « bulle ». Aucune famille. Pas d’amis. Pas de fans. Aucun système de support en dehors de mon équipe. C’est franchement terrifiant pour moi. Le mois dernier, j’ai eu des crises de panique, je ne dors pas et je ne mange pas », a-t-elle expliqué dans sa déclaration. « Compter sur des médicaments quotidiens pour contrôler mon anxiété n’est pas ce que je veux faire en ce moment. Surtout entrer dans la compétition sur la plus grande scène sportive du monde. Cela me brise le cœur d’annoncer que je me retire des Jeux olympiques, mais je pense que c’est mieux pour les Opals et moi-même. Je ne leur souhaite que la meilleure des chances à Tokyo et j’espère qu’elles iront de l’avant et remporteront une médaille d’or. Amour et lumière”. Elisabeth Cambage