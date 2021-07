L'Espagne s'impose de justesse face à la Corée du Sud, la Serbie remporte le choc face au Canada

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Vice-championne olympique en titre et candidate à une médaille, l'Espagne a été bousculée par la Corée du Sud (73-69), ce lundi matin à Tokyo, lors de son premier match de la compétition. Gênées par le jeu atypique des Coréennes, les coéquipières d'Alba Torrens (2 points à 1/10 de réussite au tirs et 4 rebonds) se sont appuyées sur un secteur intérieur dominant (48 rebonds à 30). La grande Astou Ndour (1,96 m) a profité du manque de taille des Asiatiques, pour inscrire 28 points à 13/26 aux tirs et gober 10 rebonds. Laura Gil l'a parfaitement épaulée (16 points et 14 rebonds). L'expérience des Espagnoles a fait la différence en fin de match. Mais cette performance n'est pas de nature à rassurer Lucas Mondelo, le sélectionneur espagnol.

D'autant plus que se profile un match capital pour la qualification en quart-de-finale face aux championnes d'Europe en titre la Serbie. Une sélection qui se présentera sur le parquet animée d'une confiance inébranlable. Ce lundi, les joueuses de l'ancienne coach de Villeurbanne (2013-2016) Marina Malijkovic ont dominé le Canada (72-68) au terme d'un match de haut niveau. La récente meilleure joueuse du championnat d'Europe, Sonja Vasic (16 points, 3 rebonds et 3 passes décisives), et la star de Lattes-Montpellier Ana Dabovic (11 points, 6 rebonds et 5 passes décisives), ont épousé leurs rôles de leaders à la perfection. La défense canadienne (28 balles perdues provoquées) n'aura pas suffit, la faute à une grosse différence d'adresse (50% à 38,1%).

Les deux équipes s'affronteront jeudi à 10h20, heure française.