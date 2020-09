L'EuroCup féminine et la FIBA Europe Cup vont démarrer en janvier 2021

FÉMININES

Crédit photo : FIBA

Réuni le 1er septembre, le bureau de la FIBA Europe s'est prononcé sur le début des compétitions qu'elle organise en cette saison 2020/21 qui s'annonce à nouveau particulière à cause de la COVID-19. L'EuroLeague féminine va démarrer aux dates prévues. Le tour préliminaire se jouera fin septembre alors que la phase de poule démarrera mi-octobre.

Concernant l'EuroCup féminine, c'est là le gros changement. Le tour préliminaire se déroulera en décembre et la phase de poule elle en janvier 2021. Après six matchs de poule, 16 équipes sur 32 seront qualifiées pour jouer les 8e de finale qui se joueront sur des matchs aller-retour. A priori, les équipes finissant cinquièmes et sixièmes des phases de poule en EuroLeague ne seront pas "reversées" en EuroCup.

Pour la FIBA Europe Cup, même chose. La saison démarrera le 6 janvier avec une phase de poule puis des playoffs, à partir des 8e de finale, joués sur des matchs aller-retour.

Néanmoins, le format de ces trois compétitions peut changer, comme l'explique la FIBA dans son communiqué :