L'Israël et la Slovénie nommées co-organisateurs de l'EuroBasket féminin en 2023

FÉMININES

Crédit photo : FIBA

Le Conseil d'administration de la FIBA Europe a décidé de nommer la Slovénie et Israël comme co-organisateurs de l'EuroBasket féminin 2023. Les villes de Tel-Aviv en Israël et de Koper et Celje en Slovénie accueilleront les phases de groupe tandis que la capitale de la Slovénie, Ljubljana, accueillera les phases finales. C'est la première fois que ces deux pays seront les hôtes de la compétition mais ce n'est pas la première fois que des nations sont co-organisatrices. Sur les 39 éditions de l'EuroBasket féminin, celui de 2023 sera le quatrième de l'histoire à avoir deux pays organisateurs. La première était en 2015 et l'EuroBasket de cette année, en France et en Espagne du 17 au 27 juin, se déroulera dans deux pays également. Le tirage au sort des éliminatoires aura lieu en août 2021 comme l'annonce le site de la FIBA. Les Israéliennes n'ont jamais fait mieux que huitièmes à l'Euro, en 1991, tandis que les Slovènes sont arrivées en huitièmes de finale en 2019.