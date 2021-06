La Belgique se fait peur mais se qualifie directement pour les quarts, les barrages pour la Bosnie-Herzégovine et la Slovénie

FÉMININES

Crédit photo : Lilian Bordron

La joie des Belgian Cats à la fin de la rencontre face à la Turquie témoigne des difficultés rencontrées par la Belgique, ce dimanche 20 juin 2021 (victoire 63 -61). Alors que les filles de Philip Mestdagh avaient le match en main en menant de 14 points (49-35) au milieu du 3e quart-temps, la Turquie s’est rebellée pour tenter de ne pas finir la compétition sur un zéro pointé.

Battue en ouverture par la Bosnie-Herzégovine, la Belgique a depuis enchaîné deux victoires de rang (photo : Lilian Bordron)

Malheureusement, les 16 points de la joueuse américaine naturalisée turque Quanitra Hollingsworth n’ont pas suffi à la Turquie face au 22 d’évaluation de l’intérieure adverse Emma Meeseman.

Cliquez-ici pour consulter les statistiques de la rencontre

La Slovénie qualifiée pour les barrages, la Turquie sortie

Plus tôt dans la journée, la Slovénie est venue à bout de la Bosnie-Herzégovine (91-81), jusque-là invaincue dans la compétition. Là encore, on a assisté à un duel d’intérieures. Malgré une partition quasi-parfaite de l’ailière-fort bosnienne Marica Gajic (28 points à 10/11 aux tirs), ce sont les coéquipières de l’ancienne joueuse de La Roche Vendée BC, Eva Lisec (21 d’évaluation), qui enchaînent avec une deuxième victoire dans ce groupe C.

Avec trois équipes à égalité de bilan (2-1) dans le groupe C, c’est la Belgique qui s’en sort le mieux avec une qualification directe pour les quarts de finale de l’EuroBasket grâce à une meilleure différence de points. La Bosnie-Herzégovine et la Slovénie complètent le podium de ce groupe et tenteront de se qualifier ce lundi 21 juin 2021 lors des barrages pour une place en quarts de finale, respectivement face au 3e et 2e du groupe D. La Turquie est, pour sa part, éliminée de la compétition.

Cliquez-ici pour consulter les statistiques de la rencontre

Par Lilian Bordron, à Strasbourg,